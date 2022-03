¿Dejará la cárcel? Revelan nueva información sobre el caso de Jaime Rodríguez 'El Bronco'

Comparta este artículo

Apodaca, Nuevo León.- Luego de que el pasado 15 de marzo el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como 'El Bronco', fuera detenido e ingresado a la cárcel de Apodaca, se informó que podría salir, no obstante, sería llevado a un nosocomio.

Manuel de la O Cavazos, exsecretario de Salud de Nuevo León, informó a los medios que 'El Bronco', excandidato a la presidencia de México en 2018, "no está bien" y que médicos han acudido al Penal 2 de Apodaca, en NL, a revisarlo.

En la imagen, 'El Bronco' detenido el pasado 15 de marzo

Venimos a revisar al ingeniero. Está mal de salud... vamos primero a que lo revise el doctor y luego platicamos... está delicado", dijo De la O Cavazos.

Hasta el momento, se sabe que Rodríguez Calderón tendría un cuadro de diverticulitis; además, le estarían dando fármacos para combatir una diarrea infecciosa, fiebre tifoidea e influenza.

¿'El Bronco' dejaría la cárcel de Apodaca?

Si bien la defensa de 'El Bronco' confirmó que se encuentra delicado de salud, hasta ahora no se ha informado si será o no trasladado a un hospital; no obstante, en caso de ser así, continuaría "detenido" hasta que su situación legal se esclarezca.

Hay que recordar que Jaime Rodríguez Calderón fue detenido bajo el cargo de desvío de recursos.

