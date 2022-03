"No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de EU": AMLO sobre polémica de inteligencia rusa en México

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la polémica declaración del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen Van Herck, en la que asegura que México es el país con más agentes de inteligencia rusos.

En la 'mañanera' de este 25 de marzo, realizada en Cuernavaca, Morelos, el mandatario AMLO desestimó las declaraciones de Glen VanHerck; detalló que no cuestionará nada sobre dicha información, no obstante, aseguró que la nación mexicana es libre, independiente y soberana, no "colonia de Rusia, ni de China, ni de EU".

Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse cada vez más, a veces no se entiende o suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de EU", aseguró el presidente López Obrador.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no tiene información sobre eso, pero que México no impide que ningún extranjero realice actividades legales en el país.

No tenemos información sobre eso, y no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales e nuestro país que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se les permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país", declaró AMLO.

México, ¿el país con mayor inteligencia rusa? La declaración de VanHerck

Durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado de EU, VanHerck aseguró que la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU, por sus siglas en ruso) busca tener oportunidades y acceso en su país desde México, su vecino del sur.

En este momento la porción más grande de miembros de la GRU en el mundo está en México. Estos son agentes de inteligencia ruso. Y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en oportunidades y acceso en EU", detalló.

Al respecto, el Gobierno Federal liderado por AMLO dijo no tener conocimiento de lo anterior; asimismo, dejó en claro que se tiene como principio de política exterior la no intervención, postura que se ha fijado desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

