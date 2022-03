CDMX analiza esta semana si uso obligatorio de cubrebocas queda suspendido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que los contagios y defunciones por Covid-19 se mantienen a la baja en la capital y en el resto del país, la Secretaría de Salud de la urbe informó que será esta semana cuando se defina si el uso de cubrebocas sigue como una medida obligatoria o bien, la capital se une a las entidades que han determinado usarlo sólo en algunos casos.

Olivia López Arellano, titular de la dependencia capitalina, informó este lunes 28 de marzo que los contagios y defunciones en la ciudad no han mostrado un repunte preocupante, por lo cual se considerará avisar el próximo viernes 1 de abril como parte de la conferencia semanal que la dependencia ofrece, si este insumo médico quedará sin ser obligatorio en espacios abiertos; no obstante, hasta que no haya un informe oficial, se sigue recomendando usarlo en aglomeraciones y sitios con poca ventilación.

Del mismo modo, la dependencia ha contemplado extender una semana más la jornada de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a quienes por laguna motivo, no hayan completado el esquema de vacunación o bien, requieran la dosis de refuerzo, pues cabe recordar que las sedes que aplican el biológico dejarán de funcionar el próximo jueves 31 del mes.

Las sedes donde todavía se aplica el biológico son la Sala de Armas en Ciudad Deportiva y el CENSIS Marina, en la alcaldía de Coyoacán donde los ciudadanos de 12 y 13 años con comorbilidades; jóvenes de 14 a 17 años y adultos de 18 años en adelante, podrán recibir la dosis a fin de mantener la protección contra la enfermedad.

