Previo a Consulta Popular de Revocación de Mandato, López Obrador 'se lanza' contra el INE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra el Instituto Nacional Electoral pues, a casi 10 días de que se realice la Consulta Popular de Revocación de Mandato, no ha promovido esta.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 28 de marzo, desde Palacio Nacional, el mandatario López Obrador afirmó que el INE tiene una postura "parcial" y "facciosa" al no promover la consulta de Revocación de Mandato y que están en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

El próximo 10 de abril se realizará la Consulta Popular de Revocación de Mandato

Asimismo, el mandatario mexicano criticó un anunció del INE que señala dónde estará instalada una casilla en la colonia pueblo Quieto, en la alcaldía Tlalpan; este anunció le fue proporcionado a AMLO por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Hay uno (un cartel) en una pared, con grafitis, pues solo con una lupa se ve el mensaje, yo creo que ella lo publicó en un mensaje, si es que está en su página, porque ayer me lo estaba mostrando, 'mira la difusión', me dice (…) A mí no me alcanza el tiempo para ver todo, pues me ayudan los ciudadanos, la gente, a informarme de lo que está ocurriendo”, explicó AMLO en la 'mañanera' de este lunes.