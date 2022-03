AMLO responde a Derbez por recibir sobres amarillos; resalta que ya son transferencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de este martes 29 de marzo, misma que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una respuesta al comediante Eugenio Derbez quien recientemente estuvo presente en la 94 entrega de los Oscar y quien además, arremetió contra el mandatario al subrayar que, a diferencia de su familia, él no recibía sobres amarillos, en referencia al dinero que se le ha visto recibir a los hermanos del mandatario federal.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México se refirió aun actor que ha atacado las obras de construcción del Tren Maya y, aunque omitió mencionar su nombre, resaltó que en la actualidad no se reciben sobres amarillos, sino que son transferencias electrónicas.

“Dice un actor, ‘yo no recibo sobres amarillos’, no, son transferencias electrónicas, eso del sobre amarillo ya pasó de moda”, remató el mandatario.

En días anteriores, el actor quien participa en la cinta Coda, misma que ganó un Oscar el pasado domingo 27 de marzo, argumentó que “el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso” e incluso insistió que “a estas altura de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me venga a pagar para decir algo”.

Recientemente con el comentario hecho por el mandatario desde el Salón de la Tesorería, se ha criticado al actor por presuntamente defender la selva al tiempo que no radica en México y tampoco cuneta con la nacionalidad mexicana, todo en el marco en que ha defendido Grupo Xcaret, otro de los complejos que tras ser privatizado, afectó la región a nivel ambiental.

