Esto declaró AMLO sobre el Caso Cuevas-Morán y el homicidio del hermano de Gertz Manero

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre amparar a Laura Morán y a Alejandra Cuevas, señaladas por el presunto homicidio del hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

En la conferencia de prensa matutina de este martes 29 de marzo, realizada en Palacio Nacional, el presidente AMLO celebró la decisión de la SCJN, además, dejó en claro que los mejor para resolver conflictos, de todo tipo, es apegarse al marco legal.

En la imagen, Alejandra Cuevas, tras ser liberada el pasado lunes

Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrenar las controversias y conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de Derecho, antes esto no sucedía, antes era Estado de chueco, no hace falta buscar, hay muchos ejemplos, eso ya no sucede", expresó el presidente de México.