AMLO advierte que siguiente reto será hacer frente a efectos económicos por la guerra en Ucrania

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 3 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destacó que uno de los temas principales del mensaje que ofrece a medios será el que incluya detalles en materia económica, para lo cual se acompañó de Carlos Torres Rosas, quien funde como coordinador general de Programas de Bienestar en México.

Antes de dar datos duros que destacan avance en generación de empleo y salario mínimo, el mandatario reconoció que su Gobierno recién sale de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 y ahora el siguiente reto será hacerle frente a los efectos que la guerra entre Rusia y Ucrania causen a nivel internacional.

“Podría decir 'vamos bien' a pesar de los pesares. Estamos saliendo de la pandemia que nos dejó muchos sufrimientos, que fue muy difícil, que afectó la economía pero vamos remontando esa situación y ahora enfrentando la guerra, la invasión de Rusia Rusia a Ucrania y la reacción que ha provocado esta confrontación bélica y afortunadamente también vamos saliendo, en este caso nuestra moneda está resistiendo y esperemos que no nos afecte en lo económico y los social”.

Cabe destacar que en ocasiones anteriores, el mandatario señaló que la economía del país no se vería afectada por el conflicto bélico e incluso, hizo énfasis en que la moneda mexicana no se había depreciado ante otras divisas, sobre todo el dólar, al tiempo que garantizó que los combustibles y las energías en el país no resultarían con grandes afectaciones.

No obstante, también aprovechó a subrayar que su administración no está de acuerdo con la invasión perpetrada por Rusia a Ucrania, mientras aseveró que no comparte el sentimiento que la gente sufra por conflictos de esta índole.

“Lamentamos mucho que haya guerra porque no queremos nosotros la violencia, somos pacifistas y no queremos que gente inocente sufra”, concluyó.

Fuente: Gobierno de México