AMLO critica a la oposición por replicar la Casa Gris con Legos: "Una cuestión muy creativa"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expuso durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, una serie de imágenes en donde miembros del Partido Acción Nacional (PAN), criticaron la denominada Casa Gris que fue rentada por el hijo mayor del mandatario y la cual lanzaron para construcción modo de réplica con los conocidos legos.

En las imágenes que AMLO difundió se observa un paquete que, en lugar de decir la marca de estos bloques dice ‘Ganso’, al tiempo que se puede observar la frase “Que se arme la corrupción”.

“Una cuestión muy creativa, una casa rentada y todo un escándalo. Estaba viendo a algunos que decían ‘nos debe una explicación’… ya he hablado bastante, Jose Ramón tiene 40 años, esta casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría pero él es independiente y la rentó a un particular y quiénes hicieron el reportaje inventaron que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera, ¡imagínense!, si ordeno que le den contratos a una empresa extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea, que el moche es que le renten la casa a José Ramón, ni conozco la casa”, dijo el mandatario.