Contingencia ambiental se mantiene en fase 1; CAMe no divisa mejoras

Ciudad de México.- La tarde del martes 29 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), implementó fase 1 de contingencia ambiental debido a que se detectó mala calidad del aire en el Valle de México, situación que a su vez, derivó en la implementación de doble hoy no circula afectando a miles de automovilistas, situación que se mantiene al no haber mejoría.

Mediante las redes sociales, la CAMe explicó que derivado de la presencia de altos niveles de partículas contaminantes, se mantendrá esta fase a lo largo del día y será hasta las 15:00 horas, tiempo del centro de México, que se vuelva a emitir un comunicado en donde se revele si la situación mejora o bien, se mantiene.

“Con la información meteorológica más reciente, se prevé que continúe cielo despejado la mayor parte del día, viento débil, temperatura máxima cercana a 30 grados Celsius y la radiación solar será intensa; se estima que las condiciones meteorológicas continuarán desfavorables para la dispersión de los contaminantes”, dicta el comunicado.

En ese sentido, se hizo la recomendación a la ciudadanía a no realizar actividad física al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas a fin de evitar afectar la salud.

Fuente: CAMe