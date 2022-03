No hay pretexto: CDMX abrirá nueva campaña de vacunación contra Covid-19 para rezagados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el avance en el semáforo epidemiológico a verde, el Gobierno de la Ciudad de México también reveló detalles de la campaña de vacunación que se mantendrá a fin de aplicar la dosis contra Covid-19 a la población rezagada, por lo que si no se ha concluido con la inmunización, estas sedes serán las habilitadas.

La mañana de este viernes 4 de marzo, el Gobierno capitalino informó que será del 9 al 11 de marzo cuando se aplique el biológico a quienes no hayan completado el esquema, es decir, que todavía no reciban la segunda dosis o bien, por alguna razón no hayan recibido ninguna vacuna, pues cabe destacar que el biológico permitirá evitar la presencia de cuadros graves relacionados con la enfermedad viral.

Para ello, los residentes de las 16 alcaldías deberán acudir desde las 08:00 y hasta las 16:00 horas a estos módulos de vacunación:

Sala de Armas , Ciudad Deportiva, en Iztacalco

, Ciudad Deportiva, en Iztacalco Cencis Marina, en Coyoacán

La vacuna se aplicará a jóvenes de 15 a 17 años que necesiten la primera o segunda dosis, así como a jóvenes de 12 y 13 con comorbilidades. Del mismo modo, se aplicará la vacuna a mayores de 18 años en adelante que necesiten alguna de las tres dosis, por lo que se hace énfasis que para la vacuna de refuerzo será solo en caso de haber cumplido cuatro meses de la segunda dosis.

Los interesados necesitarán presentar los siguientes documentos a fin de agilizar la aplicación del biológico contra el virus SARS-CoV-2:

Formato de registro del portal Mi Vacuna

Certificado de vacunación (dosis de refuerzo)

(dosis de refuerzo) Comprobante de segunda dosis en caso de no tener el certificado (dosis de refuerzo)

Identificación oficial (todos los pacientes; CURP para menores)

para menores) Identificación oficial (padre, madre o tutor legal de menores de edad)

Constancia que certifique que se cuenta con alguna enfermedad que permita la aplicación de la vacuna

Las sedes de vacunación estarán abiertas durante todo el mes de marzo a fin de garantizar que más ciudadanos cuenten con la vacuna contra Covid-19; sin embargo, será necesario estar pendiente de las fechas en que estos operarán para así evitar afectaciones.

“Continúan dos macrocentros de vacunación, el CENCIS Marina y la Sala de Armas. Es muy importante para quienes no se vacunaron su primera, segunda o tercera dosis. Van a permanecer durante todo el mes de marzo”, aseveró Claudia Sheinbaum.

Fuente: Gobierno CDMX