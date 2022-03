Gobierno de Querétaro confirma 3 hospitalizados graves tras riña en el Estadio Corregidora

Querétaro, Querétaro.- La mañana de este domingo 6 de marzo, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que derivado de la riña registrada el pasado sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, no hay muertos pero sí se habla de tres personas hospitalizadas de gravedad y 10 más en estado delicado.

Autoridades estatales, quienes brindan un mensaje a medios de comunicación, resaltaron que no hay personas detenidas luego de la gresca ocurrida durante el partido entre Atlas y Gallos; sin embargo, el mandatario estatal aseguró que no quedará impune y se vetará del estadio a quienes iniciaron con este suceso.

"Me quiero dirigir a ti, criminal. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más”, sentenció el gobernador.