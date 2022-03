Mauricio Kuri asegura que "no gana nada con mentir" tras presuntas muertes en La Corregidora

Querétaro, México.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reiteró a través de un tuit que su responsabilidad "es decir la verdad" y que "no gana nada al mentir", con relación a la polémica alrededor de las presuntas muertes de aficionados tras la riña en el Estadio La Corregidora.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario compartió su número de teléfono personal para que quienes tengan algún "dato veraz" acerca de los hechos del sábado, lo comuniquen por esa vía.

No habrá impunidad, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a dar con todos los responsables. Querétaro no es la violencia que vimos en el Estadio Corregidora. Vamos a castigar a quienes hicieron esto, no representan a los queretanos", manifestó en otros tuits durante esta mañana.