Presidencia justifica así eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Ciudad de México.- El tema de la eliminación del programa Escuela de Tiempo Completo fue motivo de pronunciamiento por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que los recursos que se tienen contemplados para este programa, se entregarán de manera directa a la asociación de padres y madres de familia, pues solo se esta manera, el recurso legará a todos y se evita la presencia de intermediarios.

Fue la semana pasada cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la resolución de eliminación de este programa, hecho que causó alarma entre la comunidad pues los recintos educativos que operan bajo esta modalidad, periten que padres y madres con jornadas completas ténganla certeza de dejar a sus hijos en un lugar seguro donde además de educación reciben alimentos y apoyo en la realización de tareas.

Del mismo modo, familias de escasos recursos se vieron afectadas pues este programa permitía que los menores de edad de escuelas de educación básica, tuvieran la garantía de ingerir alimentos adecuados, por lo cual, diversas entidades, entre ellas la Ciudad de México, informó que pese a lo dictado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el programa operaría con recursos propios.

No obstante, AMLO dijo desde el Salón de la Tesorería que los recursos que se tengan contemplados para todos los programas educativos, entre estos el de Escuelas de Tiempo Completo, se entregarán de forma directa a los padres y madres, pues solo así se asegura que el dinero llegue a ellos y no se haga a través de intermediarios quienes en ocasiones, no enredaba todo.

“Lo cierto es que se optó por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y padres de familia para todo lo que tiene que ver con la educación de las aulas, para el mantenimiento, los alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia, porque ese programa, como otros se manejaban con mucha intermediación, no le llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso”, declaró AMLO.

A fin de ejemplificar esta decisión, el mandatario señaló que lo mismo ocurría con las estancias infantiles, por lo que al entregar el recurso de forma directa, serán los padres de familia quienes decidan para qué se empleará el recurso, todo en pro de los menores de edad.

