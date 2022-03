Conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no aumentará precio de la luz: AMLO

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de este martes 8 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que el conflicto bélico que se vive desde hace 13 días en Ucrania no será motivo de aumento en el precio de los combustibles o la luz en el país, situación que lo llevó a pedir a la ciudadanía mantenerse tranquilos en este aspecto.

“Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles, ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estamos tranquilos, por eso”, aseveró.

La mañana del pasado lunes 7 de marzo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que a nivel internacional había mucha presión en torno al abasto de los combustibles, hecho por el cual podría haber un incremento en su valor, situación que ya se observa con la venta del petróleo crudo que ha superado los 100 dólares por barril.

Pese a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el estimulo fiscal sería del 100% en el IEPS para la gasolina regular y el diésel, por lo que su valor será más bajo solo hasta el próximo domingo 13 de marzo cuando se vuelva a analizar este estímulo.

En ese sentido, AMLO insistió que la guerra en Ucrania no afectará los precios del petróleo en México pues insistió que la nación está dentro de las 20 que posee combustible fósil en el mundo.

“A nosotros no nos afecta, esto no lo deseamos porque si afecta a las economías del mundo , no olvidemos que no todos los países tienen petróleo, tiene petróleo 20 países en el mundo. Nosotros tenemos la dicha, la fortuna, el contar con petróleo, y logramos que eso también es importante, informarlo, porque si no pues no se da a conocer en los medios de información, logramos detener la caída que se venia dando en la extracción de petróleo”, insistió.