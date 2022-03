Hoy No Circula 8 de marzo 2022: Estas placas 'descansan' en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, el programa Hoy No Circula indica que 'descansan' de la circulación en el Valle de México los coches con terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 1 y 2, con engomado color rosa.

En la imagen el programa Hoy No Circula de este martes

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), organismo que se encarga de supervisar el Hoy No Circula, comparte que quedan exentos del programa y sus normas los automotores con hologramas 00 y 0, además los que son híbridos y/o eléctricos.

¿En dónde se aplica el programa Hoy No Circula?

No olvides que las reglamentaciones del Hoy No Circula se aplican en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), así como en los estados de Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Las restricciones también se aplican en el Estado de México (Edomex), pero solo en 18 municipios:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

El programa Hoy No Circula entra en vigor en punto de las 05:00 horas y concluye A las 22:00 horas de este martes. ¡Anticipa tus viajes!

