VIDEO: Mujer rompe el silencio tras entregar a las autoridades a su hijo; participó en riña

Querétaro, Querétaro.- A través de las redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro compartió un fragmento de la entrevista que le hicieron a la madre de uno de los implicados en la riña ocurrida en el Estadio Corregidora el pasado sábado 5 de marzo, sujeto que, dicho sea de paso, fue entregado por ella.

En el clip de poco más de un minuto de duración, la mujer relató que tras haber sido identificado, elementos del Estados acudieron a su domicilio, el cual fue cateado en busca de dar con el agresor; no obstante, al no encontrase en casa, la mujer fue aconsejada a entregarlo, pues solo de esta manera se evitarían más repercusiones en su contra.

“Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba en mi casa, pues me dijeron que, los policías, me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara”, relató la mujer.