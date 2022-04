Reforma eléctrica: Tras reunión con John Kerry y empresarios de EU, AMLO afirma "no hubo protestas"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió detalles sobre su reunión con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos (EU) para el clima, y empresarios estadounidenses, a propósito de la Reforma Eléctrica que ha impulsado.

Luego de que el pasado jueves el mandatario mexicano se reuniera con personajes de EU para explicar la iniciativa de la Reforma Eléctrica que pretende impulsar el Congreso de la Unión, López Obrador aseguró que "no hubo protestas" sobre limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica.

En la imagen, el presidente AMLO en la 'mañanera' de este viernes

En la conferencia de prensa de este viernes 1 de abril, realizada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO aseguró que, luego de convivir con John Kerry y los empresarios de EU por más de cinco horas y hablar de la Reforma Eléctrica, estos "al parecer se sintieron atendidos y satisfechos".

No es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta que produzca energía con carbón", aseguró el presidente de México en la 'mañanera'.