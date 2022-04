INE tilda de éxito el arranque de la revocación de mandato, pero acusa boicot en su contra

Ciudad de México.- Como ya es una costumbre, cada ejercicio democrático que arranca y el cual es organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuenta con una ceremonia protocolaria en donde las autoridades electorales ofrecen un discurso a la nación, funcionarios y demás personajes que participan, todo con el fin de apostar por el orden y confiar en la democracia; sin embargo, en esta ocasión se hizo referencia a un complot en su contra derivado de la revocación de mandato.

Lorenzo Córdova Viaello, consejero presidente del INE, insistió en que la consulta popular que se lleva a cabo este 10 de abril, es un éxito, todo a pesar de haber habido en días anteriores un boicot en referencia a los ataques que insiste, el organismo recibió por parte del Gobierno Federal.

Cabe destacar que en semanas anteriores, el INE se opuso a ejecutar esta consulta popular bajo el argumento de no contar con los recursos suficientes, hecho por el que pidieron además un aumento para el mismo; sin embargo, se presentó un plan de austeridad que permitiera reducir gastos y con ello, evitar que más presupuesto fuera a este órgano, situación que causó polémica al grado de insistir en una reforma electoral.

Previo a concluir su mensaje, Córdova Vianello insistió en la importancia de respetar la ley y no interferir en la decisión que tomen los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, invitación que dirigió en especial a los actores políticos.

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio: a todas y todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y mucho menos de ejercerlo libremente”, finalizó.