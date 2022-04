Con 47 votos a favor, diputados aprueban en comisiones reforma eléctrica de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Integrantes de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen de la reforma eléctrica, la cual contempla modificaciones a la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28.

Con 47 votos del bloque Morena-PVEM-PT a favor y 37 de la oposición en contra, las comisiones unidas aprobaron el dictamen, el cual se espera sea discutido mañana en el Pleno de San Lázaro.

Sin embargo, las bancadas de la alianza presentaron en su discusión una reserva con la intención de incorporar al proyecto nueve de los doce puntos de la contrapropuesta de la coalición Va por México.

En el debate que duró dos horas y media, el legislador de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, manifestó que "estamos asistiendo al funeral de la reforma constitucional, una reforma que no pudo reunir los votos suficientes para salir adelante".

El petista Gerardo Fernández Noroña respondió: "Dice la oposición que es el funeral de la reforma constitucional en materia eléctrica, ¡no! Acudimos al funeral político de la oposición que no entiende qué no entiende, que no ve que ayer el pueblo de México hizo una hazaña poderosísima acudiendo a las urnas a refrendar el apoyo al compañero presidente López Obrador y a respaldar esta reforma constitucional".

Por su parte, el diputado priista Pedro Armentía confirmó el voto de su bancada contra el dictamen y señaló a la mayoría de Morena que, "con trabajo y respeto hay diálogo, (pero) con presiones no hay nada".

La mayoría encabezada por Morena avaló la iniciativa, que, entre otros aspectos, establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será responsable del Sistema Eléctrico Nacional y producirá al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país, dejando hasta 46 por ciento al sector privado.

El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna", indica el dictamen.

El documento también dice que "tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones", a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto presentado ayer prevé en su régimen transitorio que "los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución".

