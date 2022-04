Tras 'fracaso' de consulta popular de Revocación de Mandato, AMLO plantea Reforma Electoral

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera que el resultado de la consulta popular de Revocación de Mandato no es vinculatorio, ya que no votó el 40 por ciento de la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que se analizará proponer una Reforma Electoral para estos ejercicios democráticos.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 11 de abril, realizada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO señaló que, plateará en la próxima Reforma Electoral modificar el porcentaje de participación ciudadana para que la resolución de la consulta de Revocación pueda ser vinculatoria.

Con la Reforma Electoral se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria (la Revocación de Mandato). Pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación, ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18 por ciento, 17 por ciento", planteó el presidente de México en la 'mañanera' de este lunes.

Con lo anterior, podría ser que ya no se requiera del 40 por ciento de participación ciudadana, sino con el 30 o incluso con el 20 por ciento, señaló López Obrador.

Entonces, sí podría reducirse a que no sea el 40 por ciento, a que sea el 30 y si se puede, el 20 por ciento, eso sería lo mejor. Si no es posible el reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, quedaría también a voluntad del presidente, sea hombre o sea mujer", expresó AMLO.

Cabe destacar que, según los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE), solo el 17 y 18 por ciento de los registrados en la lista nominal participaron en la consulta popular de Revocación de Mandato realizada el pasado 10 de abril.

Respecto a estas cifras, AMLO agradeció a la población que acudió a votar, no obstante, señaló que el INE puso "trabas" y "boicot" al proceso, pues solo se instalaron una tercera parte de las casillas totales.

Muy lamentable la actitud del INE, debería ahora estar celebrando si no hubiese puesto obstáculos, no pudieron a pesar de que no estaban de acuerdo en la Revocación de Mandato, estaban en contra, una paradoja que los que deben estar promoviendo la democracia, actúen de manera antidemocrática", mencionó el presidente de México.