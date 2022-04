Cámara de Diputados define la suerte y el futuro de la Reforma Eléctrica de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la Revocación de Mandato se llevara todos los titulares de los medios de comunicación, el foco está ahora en la Cámara de Diputados, donde se discutirá la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La reforma del mandatario ya pasó por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde si bien no fue considerada constitucional, pudo salir avante al no contar con los suficientes votos en contra para su veto; el nuevo reto es que la oposición la apruebe, o al menos no se posicione en su contra.

El presidente ha dejado en claro que la LIE supone uno de sus principales objetivos para “lograr la transformación”, pues considera que el desarrollo y la viabilidad del país está en juego.

La discusión sobre la Reforma Eléctrica de AMLO será el próximo domingo

Expertos nacionales e internacionales han criticado con severidad la propuesta al considerarla retrógrada, tanto por temas de competitividad, como por ir en contra del desarrollo de energías limpias y de un manejo sustentable de los procesos.

El Proyecto

La propuesta de López Obrador se basa en un término que le gusta acuñar “la soberanía energética”, que no es más que devolverle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el control de la producción de energía eléctrica, mismo que perdió tras la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, que priorizó la inversión privada en el sector.

Si la reforma se aprueba, CFE producirá el 54% de la energía en el país y monopolizará completamente el abasto, al tiempo de que los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado serán cancelados.

Al mismo tiempo, las tarifas de las redes de transformación y distribución, así como los precios para el usuario final serán determinadas exclusivamente por la Comisión; en tales puntos se basa la idea que las huestes del gobierno se han encargado de distribuir: que lo que pagan las familias se reducirá considerablemente, aunque no han explicado por qué de facto la “luz” sería más barata.

Por otro lado, uno de los cambios que más críticas ha levantado está en la facultad que tendría la CFE de cancelar unilateralmente los Certificados de Energía Limpias, los cuales eran utilizados por particulares para generar energía con estas características y así buscar la auto sustentabilidad energética.

Aunado a ello, la reforma de López Obrador plantea que no habrá más concesiones para la iniciativa privada sobre recursos de transición energética, es decir, aquellos que sean utilizados para obtener cualquier tipo de energía; entre ellos está el litio de Sonora.

Por último, la propuesta se redondea con la eliminación de los órganos reguladores (Comisión Reguladora de Energía -CRE- y la Comisión Nacional de Hidrocarburos -CNH-), que pasarían al organigrama de la Secretaría de Energía.

Duros Argumentos

Uno de los caminos preferidos del presidente López Obrador para defender su Reforma Eléctrica ha sido atacar a la cadena de tiendas OXXO y, a su vez, a uno de los grupos empresariales más fuertes del país, al tomarlos como ejemplo de lo poco que paga cada establecimiento comparado con una casa habitación.

De hecho, la defensa oficial se basa en detallar que la ley vigente (proveniente de la reforma peñista de 2013) coadyuva para crear monopolios eléctricos privados, a los cuales protege en detrimento de la CFE.

El discurso oficial asegura que 438 mil millones de pesos anuales se esfuman de las cuentas de la empresa del estado porque el 45% de su capacidad no es despachada, mientras que está obligada por la ley a comprar el suministro privado por 22.9 mil millones de pesos, lo que significa un boquete financiero enorme.

De hecho, sobre las CEL, la Comisión presupuesta que en los últimos tres años le han costado 6159 millones de pesos, pues más allá de la producción de esa energía, asegura que debe invertir cuantiosos recursos en atender las múltiples y constantes fallas de las centrales privadas.

Las críticas

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el estado no puede ser el único actor en el mercado de la energía en México, idea secundada por grupos empresariales y analistas, además de, por supuesto, gobiernos de países inversionistas en la materia como España, Canadá y Estados Unidos.

La experta en materia energética Rosanety Barrios (exmiembro de la CRE) aseguró que con la reforma “no gana nadie” y que en cuanto a energía “la administración tomó la decisión de retroceder al país”, una opinión respaldada desde varios sectores, sobretodo en lo que se refiere a la producción de energías limpias y medioambientalmente viables, que la reforma parece soterrar.

“Esto beneficia a la CFE y echa para atrás a as renovables en el tema del despacho, algo clave”, dijo a El País Oscar Ocampo, analista del tema para el IMCO, para quien el monopolio de la Comisión influirá directamente en la oferta y la demanda y, por ende, en los costos.

SOCIOS DUBITATIVOS

Si bien su mensaje ha cambiado a través del tiempo, lo cierto es que al gobierno norteamericano nunca le ha gustado la propuesta de reforma, la cual considera peligrosa para las inversiones “y la relación comercial entre países”, como dijo el embajador Ken Salazar a principios de año.

En su última declaración al respecto, a través de sus redes sociales, Salazar se refirió a la reforma después de que pasó por la Suprema Corte de Justicia: “Nos preocupa que la Ley probablemente abrirá la puerta a litigios”, esto en referencia a lo que en el país vecino consideran violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

En medio de ello, el gobierno canadiense aseguró, luego de una llamada entre el primer ministro Justin Trudeau y el presidente López Obrador, que seguía de cerca el tema “y recordó la importancia comercial y económica de las inversiones canadienses en México”.

Entretanto, Khaterin Tai, Titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca, envió una dura misiva a Tatiana Clouthier, secretaria de Energía, a quien dijo que “considerará todas las opciones disponibles bajo el TMEC para atender estas preocupaciones externadas; insto a su gobierno a que suspende estas acciones preocupantes y asegure que los derechos de los inversionistas y exportadores de EU estén protegidos”.

El debate, queda claro, sigue centrado en el daño que la LIE podría generar en materia económica y medioambiental.

El gobierno explotará el litio

La propuesta de Reforma Eléctrica establece que el Estado mexicano será el único con el derecho de explotar y utilizar el litio.

También lo podrán hacer las empresas mineras que hayan obtenido una concesión de la Secretaría de Economía antes de empezar el actual sexenio. La oposición hizo una contrapropuesta para que este elemento químico pudiera ser explotado por empresas privadas en beneficio de los mexicanos, pero Morena se ha negado a ceder en esta parte. Andrés Manuel López Obrador dijo que si la reforma es rechazada en la Cámara de Diputados, enviará una reforma a la Ley Minera para que el Estado sea el único dueño del litio.

Fuente: Staff