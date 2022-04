Hoy No Circula 17 de abril 2022: ¿Qué placas 'descansan' en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conoce cuál es el programa Hoy No Circula de este domingo 17 de abril de 2022, el tercero del mes. Así podrás planificar tus traslados en el Valle de México y evitar multas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este domingo 17 de abril no hay restricciones vehiculares por parte del Hoy No Circula.

Lo anterior significa que todos los coches, sin importar su terminación de placas, engomado u holograma de verificación pueden transitar en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, sin complicaciones.

El programa Hoy No Circula y sus restricciones volverán a funcionar a partir del siguiente lunes 18 de abril del 2022. ¡Tómalo en cuenta!

Los únicos vehículos exentos del Hoy no Circula todos los días del año son los que tienen los hologramas 0 y 00, y los híbridos y eléctricos.

¡Consulta aquí el programa de restricción vehicular completo y anticipa tus viajes!

En la imagen, consulta el programa Hoy No Circula de la siguiente semana

Fuente: Marca Claro