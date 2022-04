'Mañanera': Esto declaró AMLO tras el rechazo a la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la sesión del pasado domingo 17 de abril, en la que legisladores rechazaron la Reforma Eléctrica que el mandatario impulsó. Esto dijo.

En la 'mañanera' de este lunes, emitida desde Palacio Nacional, López Obrador declaró que la determinación de la Cámara de Diputados sobre la Reforma Eléctrica que pretendía darle mayor control a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era una "traición a México".

No obstante, señaló que tal decisión, a la par, era un triunfo para la democracia y que la lucha por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) seguirá, pues su "sucesor" tendrá como compromiso presentar una nueva iniciativa de Reforma Eléctrica.

Finalmente, el presidente López Obrador compartió que en lo que resta de este sexenio no volverá a plantear ante el Congreso de la Unión otra iniciativa para modificar al sector eléctrico; contrario a esto, señaló que la siguiente lucha es "defender el litio".

No, no, no, porque yo ya resuelvo, nosotros resolvemos. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz, yo garantizo eso, lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional", expuso AMLO.