López Obrador apoya y defiende al gobernador Cuauhtémoc Blanco: "Doy todo mi corazón"

Ciudad de México.- Luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presentara el pasado lunes una solicitud de juicio contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien es investigado por tres presuntos delitos, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) externó su apoyo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

MÉXICO 'Mañanera' de AMLO: Feminicidio en México van a la baja, pero no se 'toca' tema de desaparecidas

En la conferencia de prensa de este miércoles, realizada desde Palacio Nacional, el presidente AMLO fue cuestionado sobre si el exfutbolista seguía siendo una persona de su confianza, a lo que este respondió que sí y que lo que había detrás de su caso era politiquería.

López Obrador afirmó que en Morelos había una asociación delictuosa que se alimentaba y nutría mutuamente entre el poder político y la delincuencia, lo cual ha motivado los ataques contra el actual gobernador.

En la imagen, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina de este miércoles

Entonces la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco, y no dejan de atacar, pero yo lo apoyo", aseguró el presidente de México en la 'mañanera' de este miércoles 20 de abril.

Luego de que el presidente AMLO fuera cuestionado sobre si era gente del mismo gobierno la que ataca a Blanco, este respondió que al gobernador de Morelos "lo dejaron atado en el Congreso y la Fiscalía".

Una de las cosas que hicieron en el periodo neoliberal era que daban cargos por 10 o 15 años y no se puede mover a un fiscal estatal. No solo eso, como ocurre también, 10, 15 años para los fiscales anticorrupción puestos por los gobernadores. Hay fiscales que llevan 10 años o más y si vemos los resultados pues ya no deberían de estar. Si se tratara de cualquier trabajador ya los hubiesen despedido", declaró el presidente de México.