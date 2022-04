Debanhi Escobar fue víctima de abuso sexual, señala comisionado de la CIDH

Monterrey, Nuevo León.- Omar Tamez, comisionado federal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló que Debanhi Escobar sufrió abuso sexual previo a su muerte.

El comisionado indicó que la joven fue víctima de violencia y de varias lesiones en la cabeza antes de morir, pero advirtió que esto se confirmará después de un segundo peritaje.

Tamez añadió que las indagatorias muestran que la causa de muerte fue un golpe en el cráneo, sin embargo, no se ha determinado el número de lesiones que le fueron provocadas, pero continúan las investigaciones.

Precisó que por el momento no pueden dar más detalles del caso, pues se contactaron con la familia hace 10 horas, además que podría poner en riesgo las averiguaciones en curso.

"Conforme avancemos en las indagatorias les vamos a proporcionar puntualmente detalle a detalle, para que tengan información precisa y lo único que queremos es que la familia tenga paz, tranquilidad, y que encuentren la verdad", mencionó.

Por su parte, Mario Escobar, padre de Debanhi, expresó que la familia continuará con el proceso de duelo y con el sepelio de la joven en Galeana, por lo que dejará las gestiones del caso en manos de la CIDH, "para lo que él pueda, quiera y esté en sus manos contestar".

Agradeció toda la ayuda que tanto la ciudadanía como el gobierno, local y federal, pueda brindar para esclarecer el caso. Asimismo, lamentó que el caso de su hija no sea el único, y resaltó la desaparición de una menor de 12 años en San Nicolás, a cuya madre le ofreció su apoyo en la búsqueda.

Que ya no desaparezca nadie, ya no queremos más desaparecidos en Nuevo León, ya estamos hartos, ya estamos cansados de que nos entregan a nuestras hijas muertas y asesinadas. Porque fue un asesinato, o sea, la mataron, le repito, la mataron. Caiga quien caiga, tope donde tope, no voy a parar, no voy a parar para poder esclarecer esto, no vamos a parar para esclarecer todas las desapariciones", sentenció.