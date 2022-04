Hoy No Circula 25 de abril 2022: Estas placas no transitan en CDMX, Edomex, Puebla, Hidalgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Y este lunes 25 de abril de 2022 el programa Hoy No Circula informa que 'descansan' del tránsito los vehículos con holograma de verificación 1 y 2, engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6.

Programa Hoy No Circula de este lunes 25 de abril

La Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), dependencia que supervisa el Hoy No Circula, señala que el este comienza a funcionar desde las 05:00 de la mañana y que concluye en punto de las 22:00 horas de la noche. ¡Tómalo en cuenta!

De igual forma, la CAMe informa que los únicos coches exentos de estas restricciones vehiculares son los carros con holograma de verificación 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

¿En qué entidades se aplica el programa Hoy No Circula?

Recuerda que el Hoy No Circula tiene vigencia en las 16 alcaldías que comprenden la Ciudad de México (CDMX), y en los estados de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Asimismo, el programa funciona en el Estado de México (Edomex), pero solo en 18 municipios:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

