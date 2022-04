Caso Debanhi Escobar: Padre de la joven denuncia ser víctima de amenazas de muerte

Monterrey, Nuevo León.- A pesar de haber encontrado a Debanhi Escobar, despedirla y darle un lugar para el descanso eterno, la investigación sigue abierta y es el padre de la joven de 18 años, el señor Mario Escobar quien resaltó que no detendrá las indagatorias a fin de esclarecer los hechos, aún cuando ha denunciado haber recibido amenazas de muerte.

De acuerdo con lo expuesto por el padre de la estudiante de la carrera de Derecho, recientemente ha estado recibiendo llamadas telefónicas en donde lo han amenazado; no obstante, insistió en que no tiene miedo pues recalcó, la tumba donde sepultó a Debanhi tiene espacio para más personas.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte. ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo. Gracias a Dios, en la bóveda que hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, no me interesa”, sentenció.