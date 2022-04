¿Sheinbaum, Ebrard o Adán Augusto? Esto dijo AMLO sobre el candidato a la presidencia 2024

Isla Mujeres, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el candidato a la presidencia de México en 2024 que será 'lanzado' por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); esto dijo el mandatario sobre a quién apoyará.

Si bien aún faltan dos años para la sucesión presidencial, se ha mencionado que entre los posibles candidatos de Morena estarían la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinabum, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

En este contexto, en la conferencia de prensa matutina de este viernes 29 de abril, efectuada desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, el presidente AMLO declaró apoyara como candidato a quien salga mejor posicionado en la encuesta que hará el partido para elegir a su abanderado.

El pasado jueves, AMLO expresó su respaldo al Segob frente a los legisladores.

Cabe destacar que el pasado jueves, en la reunión con legisladores que tuvo AMLO en Palacio Nacional, el presidente dio su respaldo al titular de Gobernación; no obstante, este día declaró que ya no quiere que haya "tapados ni tapadas", y que todo el que desee participar en dicho proceso puede hacerlo.

Mi consejo, no solo para un partido, sino para todos, es de que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuesta, y hay empresas serias. La encuesta es un método confiable; si se aplica bien es un instrumento estadístico que no falla".

Por otra parte, mencionó que el día de ayer solo le cuestionó a los diputados si consideraban que el secretario de Gobernación hacía un buen trabajo; también mencionó que a él no le compete decidir quién será el candidato de Morena.

En el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté, porque sabía que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y contestaron sí, lo otro no me corresponde a mi, es un apunto el pueblo, no es conmigo, es con la gente".