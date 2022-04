AMLO asegura que Segob no le ayuda a promover la revocación de mandato pero tacha al INE de "tramposo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 4 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador abordó desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional el tema en torno a la revocación de mandato, ejercicio democrático que se realizará el próximo 10 de abril y el cual aseguró, no es promovido por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

Los representantes de los medios de comunicación que se dieron cita en el recinto presidencial, aseguraron al mandatario federal que el funcionario está promoviendo este ejercicio, por lo cual AMLO insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE), debería actuar con rectitud, al tiempo de promover esta actividad pues ha cuestionado a quienes la promueven pero no hace nada contra quienes llaman a la ciudadanía a no votar.

“Ojalá y se actúa con rectitud, y en el caso de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mitines”, resaltó.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que la visita del titular de Segob en diversos estados tampoco corresponde a una campaña de su precandidatura a la Presidencia, todo en el marco en que el mandato de AMLO está a dos años y medio de concluir y en 2021 él manifestó a los posibles candidatos de Morena para la boleta electoral del 2024.

"Él, para que se tranquilicen, para que se serenen los adversarios, está ayudándome en la Transformación. No es precandidato a la Presidencia. Me está ayudando a la Transformación del país, que no se confundan, él no está actuando de esa forma”, subrayó.

A modo de remate, López Obrador tildó al INE de actuar de manera “tramposa” debido a que no se promueve la revocación de mandato como debería, al tiempo de colocar casillas muy alejadas, todo con la finalidad de no alcanzar la participación requerida aunque ello no será motivo de no respetar el resultado.

“Desde el principio debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa, y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, dijo.

Fuente: Gobierno de México