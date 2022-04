VIDEO: Conferencia de AMLO se vuelve musical y cierra con tema "para no dejar de luchar"

Ciudad de México.- De cara a la consulta popular por la revocación de mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destacó que los opositores que se manifestaron el pasado domingo 3 de abril son “aspirantes a fifís” que actualmente se creen “de moronga azul”, por lo que recordó que si bien hay quienes se oponen a su Gobierno, hay otros que le han demostrado estar con él, todo al grito de “No estas solo”.

Cabe decir que las manifestaciones ocurridas en diversa ciudades del país, fueron en contra de la consulta popular por la revocación de mandato, la cual sucederá este 10 de abril y la que, a decir del mandatario federal, no ha tenido la promoción adecuada por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Pero ayer salieron a decir que no se participara y fue muy interesante porque son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación. Ese es el fondo y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastantes, no los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros (…) Conservadurismo hipócrita, según ellos son gentes de bien, se llegan a autonombrar bien nacidos y se creen de la moronga azul, pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios”, aseveró.