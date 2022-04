INE confirma que funcionarios violaron la ley por actos de promoción a la Revocación de Mandato

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó la solicitud del PAN y PRD de medidas cautelares contra varios funcionarios públicos por participar el pasado fin de semana en la promoción de la Revocación de Mandato en eventos realizados en Coahuila, Sonora y Veracruz.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Las medidas se dictaron contra varios funcionarios a nivel estatal y federal, "por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción indebida, derivado de la publicación de videos y mensajes en redes sociales, así como su participación en eventos de apoyo en favor del Presidente de la República", se lee en el comunicado.

En ese sentido, la Comisión vio necesario nuevamente hacer un recordatorio a los siguientes funcionarios públicos de la obligación que tienen de ser imparciales y neutrales con la intención de no influir en la opinión ciudadana.

Cabe mencionar que el pasado sábado 2 de abril, el secretario de Gobernación estuvo presente en la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación en Hermosillo, Sonora, de cara a la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró no temer a sanciones por parte del INE.

Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con (Alfonso) Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador", señaló.