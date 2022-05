En pleno Día del Trabajo, AMLO promete a empleados en Dos Bocas no desampararlos

Paraíso, Tabasco.- Este domingo 1 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó un evento en la Refinería Dos Bocas, la cual forma parte de las tres magnas obras que tiene como parte de su administración y por lo que cuenta con un total de 30 mil trabajadores para concluirla.

En el marco del Día del Trabajo, el mandatario federal no solo supervisó la construcción de esta obra, sino que además se comprometió a que, una vez que quede concluida, se contratará a todos los trabajadores en oros proyectos, en especial en el Tren Maya que será considerado de prioridad.

“Va a haber más trabajo en el sureste del país (…) Si no hay trabajadores no hay desarrollo, si no hay trabajadores no hay obras si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar de las naciones. El corazón, el alma, el desarrollo es el trabajo, por eso, que vivan los trabajadores”, manifestó AMLO ante los presentes.