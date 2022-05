Hoy No Circula 1 de mayo 2022: ¿Qué placas 'descansan' en CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Infórmate sobre si este domingo 1 de mayo del 2022 funciona el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Hidalgo, Puebla y demás entidades del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este domingo, el primero de mayo del 2022 y el Día del Trabajo en México, no hay restricciones vehiculares por parte del Hoy No Circula.

Lo anterior significa que todos los automóviles, sin importar su terminación de placas, engomado u holograma de verificación pueden circular en la CDMX, Edomex, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, sin castigos o multas.

De igual forma, la CAMe comparte que el programa Hoy No Circula y sus restricciones a favor del cuidado del medio ambiente volverán a aplicarse el siguiente lunes 2 de mayor del 2022. ¡Anótalo!

Cabe recordar que los únicos coches exentos del Hoy No Circula la siguiente semana son los que tienen los hologramas 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos.

Fuente: Marca Claro