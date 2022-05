López Obrador amaga a Biden: Si se excluye países, no asistiría a la Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo énfasis en la petición que le hizo a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre incluir más países en la Cumbre de las Américas; declaró que si se excluyen a las naciones del sur del continente, no iría.

En la conferencia de prensa matutina de este martes 10 de mayo, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO afirmó que si se excluye a países de la Cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo en Los Ángeles, California, el próximo mes no asistiría.

No obstante, mencionó que sí asistiría una representación del Gobierno de México, más no sería el presidente en persona.

Si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. No quiero que continúe la misma política en América, quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos", declaró el presidente López Obrador en la 'mañanera'.