Previo a informe de DNV sobre colapso de Línea 12 del Metro, AMLO reitera apoyo a Sheinbaum

Ciudad de México.- Este miércoles se presentará el informe de DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (CDMX); previo a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las elecciones presidenciales de 2024.

En la conferencia matutina de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente AMLO señaló que la mandataria de la CDMX está siendo sometida a fuertes presiones propias de la “temporada", esto en referencia a la sucesión presidencial del 2024.

El pasado 3 de mayo, se cumplió un año del colapso de la Línea 12 del Metro.

Asimismo, mencionó que "no deben haber tapados" y que otros posibles candidatos por parte de Morena que continuarían con el Proyecto de la Cuarta Transformación (4T) podrían ser el titular de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard.

Sheinbaum es una mujer recta, honesta, como también le tengo confianza, para que no se vaya a estar interpretando, al Secretario de Gobernación, por eso lo invité a que me apoyara, me ha ayudado mucho, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo", apuntó AMLO en la 'mañanera' de este miércoles.