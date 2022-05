(VIDEO) 'Mañanera' de AMLO: Revelan información sobre persecución a militares en Michoacán

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que se viralizara un video en el que se ve a civiles perseguir a militares en Nueva Italia, Michoacán, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, habló sobre los hechos.

En la conferencia de prensa de este viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), efectuada desde Monterrey, Nuevo León, el general secretario apuntó que, sobre la persecución de civiles a militares en Nueva Italia, no había motivo para utilizar la fuerza, ya que los civiles no estaban armados.

Detalló que, en un inicio, los elementos del Ejército mexicano notaron que civiles ocultaban algo, ya que ubicaron que habían dos bloqueos en la zona.

Se ubican dos bloqueos, un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado, ningún civil armado, lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en cuatro caminos vuelvan ubicar otro bloqueo, de la misma manera personal desarmado, lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido ese bloqueo en Cuatro Caminos", narró el titular de Sedena en la 'mañanera' de AMLO.