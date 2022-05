Hoy No Circula 15 de mayo 2022: ¿Qué placas no transitan en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si este domingo 15 de mayo de 2022, Día del Maestro, realizarás actividades en el Valle de México, es clave que sepas si el programa Hoy No Circula tiene restricciones vehiculares. Aquí toda la información al respecto.

A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) comparte que este domingo 15 de mayo, el tercero del mes, no hay restricciones vehiculares para el Valle de México por parte del Hoy No Circula.

En la imagen, el programa Hoy No Circula de la siguiente semana.

Esto significa que cualquier automotor, sin importar su terminación de placas, holograma de verificación y engomado puede transitar en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El programa Hoy No Circula y sus restricciones se retomarán a partir del próximo lunes 16 de mayo. ¡Tómalo en cuenta!

¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy no Circula?

Los coches exentos del Hoy no Circula para la siguiente semana y el resto de los días del año son los que tienen holograma se verificación 0 y 00, además de los que han sido adaptados o construidos como eléctricos e híbridos.

No olvides que el programa Hoy No Circula comienza a aplicarse desde las 05:00 de la mañana y concluye en punto de las 22:00 horas.

De igual forma, recuerda que esta medida funciona en la Megalópolis, es decir en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

