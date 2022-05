¿Tienes dudas? Te contamos si puedes perder los beneficios si no renuevas tu tarjeta de Inapam

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam) informó que este 2022, las personas de 60 años en adelante podrían renovar su credencial de afiliación, en especial aquellos que la hayan extraviado, pues además de tratarse d una tarjeta nueva, cuenta con más y mejores beneficios.

No obstante, se aclaró que no es forzoso que todos los beneficiarios acudan por su nueva tarjeta, lo que ha desatado la duda de qué pasará si no hay tal renovación o bien, si los beneficios que gozan los ‘abuelitos’, se pierden, como el caso de tener gratuito el acceso al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Cabe destacar que los beneficios se aplican para todos los adultos mayores del país, pues además de tener gratuidad en el Metro, también hay descuentos en boletos de autobuses, algunas tiendas de conveniencia, acceso a teatros o museos con precio especial, entre otros.

Por ello, se recuerda que, en caso de no renovar la credencial por la del 2022, los beneficios no se pierde, al igual que no habrá ciertos cobros por afiliarse o bien, seguí gozando de los beneficios. Pero, si por alguna razón el beneficiario está en condiciones de llevar a cabo tal renovación, estos son los requisitos:

2 fotografías blanco y negro tamaño infantil (sin lentes)

Identificación oficial

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (cualquier estado de cuenta o recibo de luz, agua o teléfono)

CURP Certificada

Aquí es donde se puede conocer cuál es el módulo más cercano para realizar el trámite para la renovación de la tarjeta del Inapam, el cual se recuerda, es gratuito y solo puede hacerse con la ayuda de algún servidor de la nación que labore para dicha institución.

