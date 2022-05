Hoy No Circula 16 de mayo 2022: ¿Qué placas 'descansan' en CDMX, Edomex, Puebla, Hidalgo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este lunes 16 de mayo del 2022 el programa Hoy No Circula no presenta cambios y que 'descansan' de la circulación los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 y 2.

En la imagen el programa Hoy No Circula de este lunes 16 de mayo.

De igual forma la CAMe comparte que los únicos vehículos exentos del programa son los que tienen hologramas 0 y 00, además de los que han sido construidos o adaptados como eléctricos e híbridos.

¿Qué estados de México se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula tiene validez en todas las entidades que comprenden la Megalópolis, la cual se encuentra en la región central de México; forman parte de esta la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Cabe destacar que el programa Hoy No Circula comienza a funcionar a partir de las 05:00 horas del día y que concluye en punto de las 22:00.

