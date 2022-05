López Obrador pone en 'pausa' a NOM-236 para verificación de vehículos: "Se va a revisar"

Ciudad de México.- En medio de la aplicación del plan antiinflacionario del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual pretende ayudar a la economía de las familias mexicanas, el mandatario 'frenó' la aplicación de la NOM-236 SE 2021 de verificación de vehículos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal detuvo la aplicación de la NOM-236 SE 2021, y señaló que no tenía conocimiento de que está norma entraría en vigor en los meses siguientes.

Durante los primeros días de mayo se anunció la aplicación de la NOM-236 SE 2021 para verificación de autos en México.

En este contexto, López Obrador ordenó a todas las Secretarías de México a que primero consulten con el Ejecutivo este tipo de decisiones antes de implementarse, en especial si tiene que ver con la "economía popular".

Lo vamos a revisar [la NOM-236], no tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las Secretarías y no se consultan, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte", compartió el presidente de México en la 'mañanera' .

En este discurso, AMLO mencionó que antes cada Secretaría hacia "lo que pensaba que era su función, o responsabilidad", mas ahora todo debe consultarse.

Lleva tiempo, establecer esta nueva forma del Gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos, porque ellos dicen ‘'hay un acuerdo, así está la norma', y ya, y la gente como los mismos tecnócratas lo dicen, no cuenta, es un variable que no importa, cuando es lo principal, entonces eso se va a revisar", puntualizó López Obrador.

Finalmente, el mandatario mexicano mencionó que los procesos de cambio por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) continúan e insistió en que "ya hay una situación distinta" en México.

No vamos a estar bolseando a la gente, esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, son procesos de cambio, de transición, hemos avanzado mucho pero falta, nos queda todavía una parte ahí del pensamiento conservador tecnocrático, que hay que ir haciendo a un lado, y no con imposición, sino persuadiendo, convenciendo, que hay una situación distinta”, puntualizó.