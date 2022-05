'Mañanera' de AMLO: Presentarán plazas de médicos disponibles para contratación inmediata

Ciudad de México.- En medio de la polémica que ha generado el acuerdo del Gobierno de México con el de Cuba sobre la contratación de médicos extranjeros en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió compartir cuáles son las plazas disponibles para contratación inmediata en el área de Salud.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, realizada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO informó que, a fin de priorizar la contratación de médicos mexicanos, el Gobierno compartirá las plazas disponibles de contratación inmediata.

El presidente AMLO informó que compartirá cuáles son las plazas disponibles para médicos en México.

El presidente de México informó que toda la información se presentará el próximo martes 24 de mayo, en la 'mañanera' dedicada a temas de Salud; asimismo, mencionó que las plazas presentadas serán las disponibles en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste).

Que bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el IMSS y el ISSSTE se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años, y no son ocupados los cargos", aseguró el mandatario de México.

Cabe recordar que luego de que AMLO informara un convenio con el Gobierno de Cuba sobre contratar a 500 médicos de la isla para que atendieran comunidades precarias de México, hubo mucha polémica, pues se asegura que hay médicos mexicanos que desean laboral, mas no hay plazas disponibles.

En este contexto, López Obrador aseguró que debido a que prometió tener médicos para todas las comunidades, se decidió contratar a los cubanos, no obstante, hay plazas disponibles también para mexicanos.

Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al Gobierno de Cuba y a los médicos cubanos por su solidaridad, imagínense si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, y no tengo médicos, pues de Cuba, o Estados Unidos (EU). o de Francia, de donde sean, pero que la gente sea atendida", expresó el presidente de México.