Tras polémica, AMLO sostiene reunión con organizadores de la Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- En medio de la polémica que ha causado la organización de la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostiene una reunión virtual con los coordinadores del evento.

Este miércoles, en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México, 'arrancó' la reunión entre organizadores de la Cumbre de las Américas y el mandatario AMLO, quien los escuchará desde Palacio Nacional.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de mayo, López Obrador informó que, debido a que el senador Christopher J. Dodd dio positivo a Covid-19, la reunión que se había programado en la capital de México sobre la Cumbre de las Américas se realizaría de forma virtual.

Asimismo, informó que estarán presentes con él el canciller mexicano, Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

Hoy hay una llamada, el senador responsable le afectó el Covid, entonces lo vamos hacer en teleconferencia, pero sí nos vamos a reunir. A las 11:30 horas, sí va estar embajador [Ken Salazar], Marcelo Ebrard", compartió el presidente.

Cabe recordar que esta reunión se planeó luego de que el pasado 10 de mayo, el mandatario AMLO amagara con no asistir presencialmente a la Cubre si no se invitaba a todos los países de América, es decir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones que no han sido consideradas en otras ediciones.

De momento, la Casa Blanca no ha enviado las invitaciones a los países para la Cumbre de las Américas, las cuales se realizarán el próximo mes de junio en Los Angeles, California.

