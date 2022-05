AMLO revela información sobre el caso de Ángel Yael, estudiante muerto presuntamente por GN

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló nueva información sobre el caso de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato que murió, presuntamente, por un elemento de Guardia Nacional (GN).

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 2 de mayo, el mandatario AMLO envió su pésame a los familiares de Ángel Yael, el joven estudiante que murió el pasado 27 de abril, presuntamente por disparo de arma de fuego de un elemento de la GN.

En este mismo discurso, López Obrador señaló que se castigará a los responsables del deceso del joven de solo 19 años y que no habrá impunidad.

Asimismo, el presidente de México compartió la información que tiene sobre el caso, el cual ha movilizado a estudiantes de la Universidad de Guanajuato tras la liberación del elemento que presuntamente disparó el arma que mató a Ángel Yael.

La Universidad de Guanajuato se pronunció por la muerte de Ángel Yael, uno de sus estudiantes.

Hubo al inicio una investigación, me informaron el jueves, y ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, la Defensa [Nacional], Seguridad, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes que se ocultaban las cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo de homicidio".