"Con mucho respeto": Previo a la Cumbre de las Américas, AMLO hace esta petición a Joe Biden

Ciudad de México.- El pasado viernes 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se encontraba en Quintana Roo, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos (EU), Joe Biden. Esto fue lo que el mandatario mexicano le pidió.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 2 de mayo, realizada desde Palacio Nacional, el presidente AMLO compartió que, previo a la Cumbre de las Américas, este le pidió a Joe Biden que incluyera a todos los países del continente.

En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Esta petición la habría hecho el pasado viernes, en la reunión telefónica que sostuvo con la mayor autoridad de la Casa Blanca. Según López Obrador, es lógico que en una 'Cumbre de las Américas', estén todos los países que conforman el continente.

Con mucho respeto, le planteé al presidente Biden que si va haber una 'Cumbre de las Américas' tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América , que nadie debe excluir a nadie y que ya tiene que cambiar la política… ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos", expresó AMLO en la 'mañanera' .

Aunque señaló que el planteamiento lo hizo con mucho respeto, declaró que le parecía poco congruente que no se invitarán a las naciones del centro de América; cuestionó que "de dónde eran".

Porque cómo es que convocamos a una Cumbre pero no invitamos a todos, entonces, ¿de dónde son todos los que no invitamos?, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite. Además vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, a hermanarnos, eso es lo que necesitamos, no la confrontación", señaló López Obrador.