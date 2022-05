Doble Hoy No Circula 21 de mayo: Estas placas 'descansarán' en CDMX y Edomex por contingencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a la contingencia ambiental por el registro de concentraciones máximas de ozono en el Valle de México, se activó el programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado 21 de mayo, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), con el objetivo de reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de que la sustancia aumente.

Los vehículos que no circularán este sábado 21 de mayo son los de uso particular que tengan holograma de verificación 2, 1 o 0 y 00, con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. También los vehículos de uso particular con matrícula foránea, que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

Cabe mencionar que los autos que quedan exentos del Doble Hoy No Circula sabatino son los eléctricos e híbridos, además de aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento, como vehículos de uso particular que transiten en circunstancias urgentes, para atender una emergencia médica, de trabajadores del sector salud, servicios urbanos como emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental, de transporte escolar y de personal, cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios y para personas con discapacidad que cuenten con el permiso.

Las restricciones estarán vigentes desde las 5:00 hasta las 22:00 horas de hoy, en la capital conurbada y la zona conurbada del Estado de México. El programa Hoy No Circula sabatino tiene como objetivo restringir la libre circulación de automóviles durante estos días, buscando controlar y reducir los niveles de contaminación ambiental en el área.

Para la población, este día la CAMe recomienda evitar y suspender actividades y eventos al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas; no fumar, especialmente en espacios cerrados y mantenerse informados acerca de la calidad del aire a través de la app 'Aire', en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en Twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

