A 2 semanas de la Cumbre de las Américas, López Obrador no recibe invitación de Joe Biden

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 10 de mayo, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no están contemplados todos los países del Continente. Ante esto, la Casa Blanca informó que aún no enviaba las invitaciones para los mandatarios. A dos semanas de que se realice el evento en Los Angeles, California, el mandatario mexicano aún no ha sido convocado.

En la 'mañanera' de este lunes 23 de mayo del 2022, efectuada desde Palacio Nacional, López Obrador compartió que aún no ha recibido la invitación formal por parte de autoridades estadounidenses para asistir a la Cumbre de las Américas, la cual se realizará del 6 al 10 de junio de este año. No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que debido a que ha estado en giras, aún no sabe si ya llegó dicho documento a oficinas.

No [recibo todavía la invitación], no ha habido ningún problema, y cuando digo no, no tengo completa la información, porque a lo mejor sí SRE [Secretaría de Relaciones Exteriores] ya recibió al invitación, o en la oficina, y como he estado afuera no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema", detalló AMLO en su conferencia de prensa matutina.

Sobre su propuesta a Joe Biden de convocar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, declaró que el gobierno de Estados Unidos (EU) "aún tiene tiempo" para reflexionar e incluir a todas las naciones del continente a dicho evento. En este contexto, el presidente de México dijo que espera que las invitaciones se envíen esta semana, o bien que la Casa Blanca haya determinado finalmente. excluir a los países referidos.

Todavía falta tiempo, tengo entendido que va a llevarse a cabo la Cumbre del día 6 al 10 de junio, y estamos en 23 de mayo, falta todavía tiempo, más de 10 días [...] Se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del Gobierno de EU, al menos han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días. Espero que en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones", declaró López Obrador.

Fuente: Conferencia de prensa matutina