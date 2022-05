Elecciones 2022: López Obrador llama a la población a votar; "no se dejen intimidar", dice

Ciudad de México.- Este martes, en la conferencia de prensa matutina realizada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a la población de las seis entidades que tendrán elecciones en junio de este año, para que salgan a votar. En su mismo discurso, afirmó que es responsabilidad de las autoridades electorales que el ejercicio democrático se realice con seguridad.

En la 'mañanera' de este martes 24 de mayo del 2022, el presidente AMLO se refirió a la población mexicana de las entidades de Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango, las cuales tendrán elecciones el próximo domingo 5 de junio, y las invitó a "no dejarse intimidar" por aquellas personas que no quieren la democracia. Invitó a todos los civiles a participar y ejercer su voto.

Ya la autoridad tiene que garantizar que haya paz y tranquilidad, que nadie sea agredido, eso va a corresponder como siempre a seguridad pública en los estados, la Guardia Nacional tiene que estar pendiente [...] Pero que no se dejen intimidar los ciudadanos, hay que salir y participar, porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención", compartió el presidente de México.

Asimismo, López Obrador puntualizó, desde el Salón de Tesorería en el que se realiza la conferencia presidencial matutina, que la gente de México "ya no tolera las amenazas"; también dejó en claro que, en un sistema democrático es el pueblo de México, y que el arma más importante que tiene la población es la credencial de elector, por lo que deben salir a votar: “hay que participar, eso es lo que puedo decir”, aseguró AMLO.

Ya la gente no lo permite, no lo tolera y tampoco el miedo, las amenazas y siempre digo que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Si nos atemorizan nos quedamos en la casa, nos metemos a la cama, nos tapamos, ya estamos vencidos. ¡No! Hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos", expresó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.