AMLO: No hay respuesta sobre la Cumbre de las Américas; agradece a EU apertura al diálogo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 25 de mayo del 2022, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el Gobierno de Estados Unidos (EU) aún no ha respondido a su propuesta sobre incluir a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas. No obstante, agradeció que la Casa Blanca no se ha cerrado a la discusión.

Fue el pasado 10 de mayo cuando el mandatario AMLO declaró en su 'mañanera' que si el Gobierno liderado por Joe Biden no invitaba a todos los países del hemisferio a la Cumbre de las Américas, él no asistiría de forma presencial, a modo de protesta. No obstante, enviaría un representante de la Administración de México, el cual podría ser el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Luego de esta declaración, la Casa Blanca informó que aún no se habían enviado invitaciones a los jefes estatales de América, y que su propuesta sería analizada. Tras esto, parte del gabinete de López Obrador se ha reunido con personal de EU para hablar sobre la Cubre, la cual se realizará el próximo 6 de junio, en Los Angeles, California. Sin embargo, aún no hay una respuesta clara y oficial a la petición de AMLO, así lo informó este miércoles el presidente en su 'mañanera'.

Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición, se está dialogando. Vuelvo agradecer al Gobierno de Estados Unidos porque no habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta, que nadie excluya a nadie entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos vamos a esperar", compartió el presidente de México desde Palacio Nacional.

En este mismo discurso, habló sobre la supuesta respuesta de la Casa Blanca, la cual mencionada que si bien no serían bienvenidos los presidentes de Cuba o Venezuela, podrían asistir al evento representantes. López Obrador pidió no adelantarse a la información oficial, y arremetió contra quienes quieren que "fracase" la Cumbre de las Américas, la cual se hará del 6 al 10 de junio.

Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas, hay muchas filtraciones, hay quienes no quisieran que se llevará a cabo la Cumbre o que fracasara, o que no asistieron todos. ¿Por qué no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos?, están muy ideologizados hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos y esto no debe ser solo un asunto del poder económico o del poder político", cuestionó AMLO.

Fuente: Conferencia de prensa matutina