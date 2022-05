Tras polémica, AMLO recibe invitación a la Cumbre de las Américas; ¿irá al evento de Joe Biden?

Ciudad de México.- Este jueves 26 de mayo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó a los medios de comunicación en su conferencia de prensa 'mañanera' que el día de ayer recibió la invitación para la Cumbre de las Américas, evento que se realizará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. Cabe recordar que este evento ha generado mucha polémica desde que el mandatario mexicano declaró que no asistiría si no eran invitados todos los países del continente.

La declaración 'condicional' de asistir a la Cumbre de las Américas, fue lanzada por el presidente de México el pasado martes 10 de mayo, en su conferencia de prensa presidencial. López Obrador declaró que si no se incluía a todos los países del continente americano en el evento, no asistiría de forma presencial y enviaría a un representante, quien podría ser el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

En la imagen, el presidente AMLO en conferencia de prensa. Créditos: Internet

Ahora bien, el mandatario mexicano informó que el miércoles 25 de mayo del 2022 llegó a sus manos la invitación para la Cumbre, y que esta está fechada desde hace cinco días. AMLO declaró que va a averiguar porque el documento "llegó tarde" y que el día de mañana, viernes 27 de mayo, probablemente, compartirá en su 'mañanera' si asistirá al evento de Joe Biden o bien, si enviará a un representante del Gobierno de México.

Mañana [viernes 27] es probable, no lo aseguro, que vamos a definir la situación de la Cumbre; estamos valorando un tipo de factores: depende de que inviten a todos; eso es otra cosa, el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie", señaló el presidente de México.