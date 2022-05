'Mañanera' de AMLO: Presidencia aún no informa si asistirá a Cumbre de las Américas en EU

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde Culiacán, Sinaloa, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que aún no ha definido si asistirá presencialmente la Cumbre de las Américas, evento que se realizará el próximo 6 de junio en California, o bien si enviará a un representante del Gobierno Federal mexicano.

El día de ayer, jueves 26 de mayo, el mandatario López Obrador informó que ya recibió la invitación, por parte de la Casa Blanca, para asistir a la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio. No obstante, su asistencia está en duda desde el pasado 10 de mayo, día en que amagó con no ir si es que el Gobierno de Estados Unidos no invitaba a todos los países que conforman el continente, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones en donde hay tensión política.

El presidente AMLO dijo que esperará a que se anuncie a los asistentes de la Cumbre de las Américas para confirmar o negar su presencia. Crédito: Gobierno de México

Este viernes declaró que para determinar si acudirá o no a Los Ángeles, California, en la semana del 6 al 10 de junio, esperará a que sean anunciados formalmente los países que participarán en la Cumbre de las Américas. En caso de que AMLO decida no asistir, el representante de México que estará en el evento será el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller Marcelo Ebrard.

Todavía estoy esperando que giren las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una Cumbre de las Américas, que no se excluya a nadie [...] Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión", declaró AMLO en la 'mañanera' de este día.

Si bien el pasado jueves Kevin O'Reilly, coordinador nacional de la Cumbre, informó que "absolutamente" no se enviarán invitaciones a Venezuela y Nicaragua, López Obrador dijo tener esperanza en que el Gobierno liderado por Joe Biden reflexione sobre la exclusión. Asimismo, mencionó que es "ya no es tiempo de excluir a nadie" y que se debe pensar en el bienestar de toda la gente de América.

No se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa que debemos mantener una relación en pie de igualdad. Estamos a la espera de que se lleve a la práctica de que los países somos libres, independientes y soberanos, que no se puede excluir a nadie [...] Ya no es tiempo de excluir a nadie, es tiempo de la hermandad, de buscar el diálogo, la conciliación, de resolver nuestras diferencias de manera pacífica y hacer a un lado los dogmas, las cargas ideológicas, los fanatismos y pensar en el bienestar del pueblo", puntualizó el presidente de México.

Vamos a esperar a ver qué resuelve, de todas maneras México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir", declaró el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

